Свинарчукгейт: у экс-замсекретаря СНБО нашли незадекларированное имущество на 1,3 млрд

Олег Гладковский / SKELET-info

Национальное агентство по предотвращению коррупции при полной проверке деклараций бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского выявило признаки декларирования недостоверной информации.

Гладковский, согласно данным НАПК, в декларации за 2015 год (исправленной) "не указал стоимость принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличие у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО Киевбиоэнерго. Также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит сыну, говорится в сообщении на сайте НАПК.

"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации бывшего первого заместителя секретаря СНБО за 2015 год (исправленной) составляет почти 1,3 млн гривен", - сообщили в НАПК.

Читайте такжеУкраина и США договорились об аудите Укроборонпрома и реформе ОПКТак, обоснованные заключения относительно признаков уголовного преступления были направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Также Нацагентство отмечает, что утверждение обоснованного заключения и направление его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для осуществления досудебного расследования.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский (в прошлом — Свинарчуки). После этого экс-глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.