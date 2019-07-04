Экс-замсекретаря СНБО Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан

Олег Гладковский снова руководит Богданом / LB.ua

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский возглавил корпорацию Богдан, которой он руководил с момента ее основания в 2005 году и до работы на госслужбе.

"Гладковский после почти пяти лет на госслужбе вновь вернулся к руководству корпорацией, основателем и конечным бенефициаром которой он является, и будет курировать работу импортерских и дилерских предприятий, и отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - сообщил агентству Интерфакс-Украина пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

Следует добавить, что созданная в 2015 году для производства автомобилей корпорация Богдан в 2014 году была перепрофилирована на выпуск военной техники.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко 4 марта текущего года указами уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Напомним, в населенном пункте Козин под Киевом возле дома бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского несколько десятков молодых людей жгли шины и дымовые шашки с требованием арестовать фигурантов расследования о масштабных хищениях в Укроборонпроме.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский (в прошлом — Свинарчуки). После этого глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.