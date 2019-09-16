Новая атака доллара: эксперт рассказал, когда "зеленый наберет вес"

Доллар подорожает уже в октябре, прогнозирует эксперт

В последнее время глава Нацбанка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова занимались лишь своими узкопрофильными вопросами, что обусловило падение курса доллара, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

По его мнению, Маркарова и Смолий защищали свои собственные должности, при этом цели Минфина и Нацбанка явно расходились.

"У Нацбанка нет необходимости держать гривну на уровне 28 грн. за доллар. Если Минфин привлекал средства, то Нацбанк с выгодой для себя валюту скупал. Когда сейчас президент и глава правительства возвращаются в экономическую плоскость, то мы должны понимать, что доллар начнет набирать вес. В октябре мы увидим поднятие "зеленого", - пояснил Дорошенко в комментарии на канале 112 Украина.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в Украине.