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Верланов готовит повышение для скандального львовского налоговика - журналист

3 октября 2019, 13:30

Витык много лет занимался прикрытием незаконной работы Львовской табачной фабрики, сообщает Евгений Плинский.

Сергей Верланов
Сергей Верланов

Руководящие должности в обновленной Налоговой могут получить люди, которые "все предыдущие годы доили бизнес и крышевали схемы".

Об этом в своем посте в соцсети Facebook пишет журналист Евгений Плинский.

По его информации, глава Налоговой Сергей Верланов готовит назначение скандального заместителя ГУ ДФС Львовской области Ореста Витыка на должность заместителя начальника ГУ ГФС Киевской области.

Витык много лет, работая в ГУ ДДФС Львовской области, занимался прикрытием незаконной работы Львовской табачной фабрики, - утверждает журналист.

"Львовская табачка – один из главных игроков страны по производству и сбыту нелегальных сигарет, поставок их контрабандистам и уклонении от уплаты налогов. Без прикрытия в ГФС это работать не может. Так вот отсутствие внимания Львовской ГФС к этой фабрике все эти годы – успешный кейс Ореста Витыка в рамках многолетней работы на ее владельца ЛТФ Григория Козловского", - пишет Плинский.

По его данным, с 2016 года Витык также контролировал конвертационные центры Львовской области.

"Со стартом реформы налоговой, кураторы Витыка, а это помимо Григория Козловского львовский обнальщик Василий Костюк, решили двинуть своего налоговика повыше. Задумка понятная, поднять своего "решалу" на новый уровень, легализовать его в обновленной налоговой и сохранить свои темы. А может зацепить и новые, область же Киевская, помощнее Львовской будет", - говориться в посте.

Напомним, по данным Госказначейства, за 7 месяцев 2019 года план по акцизному налогу (по товарам, произведенным в Украине) выполнен на 76,8%, а непосредственно по табачному акцизу еще меньше - лишь на 66%. При этом заказ предприятиями акцизных марок для производства табачных изделий резко упал - на 39%.

В Минфине утверждают: ключевая причина резкого падения доходов госбюджета от табачного акциза – "изготовление и продажа контрафактной продукции и продукции неизвестного происхождения".

По данным "Кантар Украина", которая на регулярной основе ведет мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями: в 2019 г. доля нелегального сектора табачных изделий превысила 6,5% и продолжила расти. В денежном исчислении нелегальная доля рынка составляет около 4,6 млрд. гривен потерь для госбюджета ежегодно.

Сергей Верланов Евгений Плинский Орест Витык
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