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Верланов: За 9 месяцев налоговые поступления увеличились на 18,6% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года

3 октября 2019, 17:11

Налоговые поступления в госбюджет в январе-сентябре 2019 составили более 100% от запланированных, а именно - 331 100 000 000 грн.

Сергей Верланов
Сергей Верланов

За 9 місяців 2019 року Державна податкова служба забезпечила надходження до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів у розмірі 729,9 млрд грн. Це на 114,2 млрд грн, або на 18,6 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Зокрема, у січні-вересні цього року Державного бюджету надійшло 338,2 млрд грн, в тому числі -  331,1 млрд грн до загального та 7,1 млрд грн до спеціального фонду. 

Крім того, зазначається, що за цей же період місцеві бюджети отримали 192,9 млрд грн платежів, що на 32,3 млрд грн, або на 20,1 % більше аналогічного періоду 2018 року. Також у державні цільові фонди за цей же період надійшло 198,7 млрд грн ЄСВ, що на 34,9 млрд грн, або 21,3 %, більше ніж за січень – вересень 2018 року. 

"Виконання плану органами ДПС дозволяє державі своєчасно і в повному обсязі виплачувати зарплати і пенсії, виконувати інші соціальні функції. Повнота надходжень до місцевих бюджетів підвищує фінансову спроможність місцевих громад. Ми розуміємо цю відповідальність і будемо надалі ефективно виконувати покладені на нас обов’язки", - зазначив голова Державної податкової служби Сергій Верланов.

На своїй сторінці у Facebook голова ДПС додав, що таке збільшення відбувалося не тиском або вимаганням дострокових авансових податкових платежів. "Цей результат було отримано завдяки ретельній аналітичній роботі та перекриттю мінімізаційних схем", - підкреслив Верланов.

Зазначимо, податкові надходження до державного бюджету у січні-вересні 2019 року склали більше 100% від запланованих, а саме - 331,1 млрд грн

Нагадаємо, сума нарахованого податку на додану вартість у вересні, за результатами діяльності у серпні, склала 19,8 млрд грн, що на 2,9 млрд грн, або на 17,2% більше аналогічного періоду минулого року (16,9 млрд грн). 

ДПС Сергей Верланов
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