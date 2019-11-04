Курс валют: доллар и евро снова подешевели

Курс валют / УНИАН

Курс доллара по состоянию на утро понедельника, 4 ноября, на межбанке снова снизился. Так, доллар остается ниже психологической отметки в 25 гривен.

По данным Национального банка Украины, курс доллара составил 24, 74 гривны. При этом курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,56 гривен за евро.

Стоит отметить, что на 1 ноября НБУ установил курс доллара на уровне 24,82 гривен, а евро – 27,68 гривен.

Таким образом, доллар подешевел на 8 копеек, а евро – на 13.

Напомним, что ранее аналитик Альпари Максим Пархоменко рассказал, что курс доллара к гривне на следующей неделе вернется к отметке 25 грн/долл.