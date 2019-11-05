"Доиграетесь": глава НКРЭКУ заявил о грядущем повышении цен на электричество для населения

Валерий Тарасюк / скриншот из видео

Новоиспеченный глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей.

"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность — и это цепная реакция", — сказал Тарасюк.

Глава НКРЭКУ отметил, что существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса "раковой опухолью для украинской экономики".

"Другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе не существует", — подчеркнул Тарасюк в эфире программы "Свобода слова".

Отметим, заявление Тарасюка не понравилось украинцам, и в комментариях под видео они высказали свое мнение о тарифах на электроэнергию.

"Тарифи збільшують......Хочеться запитати ....Зараз голови обл.енерго мають зарплату в 200-230 тис.гр в місяць.....Чи не забагато ?", - спросил Анатоль Зоз.

"Дограэтеся вы вже починаэте набридати", - добавил Александр Фурашов.

"Очередной упырь, который сам даже не знает сколько в месяц по всем своим обьектам наворованной собственности платит за потребление. Когда ж уже они там все нажрутся!!!", - отметил Алекс Фурук.

Читайте также"150 млн долл кэшем": Герус обвинил Порошенко в воровстве на закупках электроэнергии из РФНапомним, в понедельник, 4 ноября, у Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) появился новый глава - им стал Валерий Тарасюк.

По информации, такое решение было принято новоизбранными членами НКРЭКУ путем тайного голосования.

"Валерий Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений. 29 октября 2019 назначен на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - сказано в сообщении НКРЭКУ в Фейсбуке.