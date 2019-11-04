В Украине избрали нового главу НКРЭКУ / из открытых источников

В понедельник, 4 ноября, у Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) появился новый глава - им стал Валерий Тарасюк.

По информации, такое решение было принято новоизбранными членами НКРЭКУ путем тайного голосования.

"Валерий Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений. 29 октября 2019 назначен на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - сказано в сообщении НКРЭКУ в Фейсбуке.

Напомним:

20 августа бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.

"В связи с тем, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск", - сказано в сообщении САП.

В то же время, адвокат Дмитрия Вовка заявил, что он находится сейчас на обучении в Гарварде.

8 августа НАБУ сообщило о подозрении экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пятерым людям, причастным к введению так называемой формулы Роттердам+, в результате действия которой потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиарда гривен убытков.