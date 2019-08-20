Дело Роттердам+: экс-главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск

Дмитрий Вовк объявлен в международный розыск / УНИАН

20 августа, во вторник, бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.

"В связи с тем, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск", - сказано в сообщении САП.

В то же время, адвокат Дмитрия Вовка заявил, что он находится сейчас на обучении в Гарварде.

Напомним:

8 августаНАБУ сообщило о подозрении экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пятерым людям, причастным к введению так называемой формулы Роттердам+, в результате действия которой потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиарда гривен убытков.

Читайте также"Роттердам плюс" сыграл свою позитивную роль, но в новой модели рынка формулы уже нет - эксперты12 августа экс-начальника отдела НКРЭКУ Тараса Ревенко, который проходит подозреваемым по так называемому делу Роттердам+, суд отпустил домой под залог в 2 млн грн. А перед этим суд отпустил домой под залог другого подозреваемого по этому – бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова. Для него требовали залог в сумме 50 млн грн – но суд выпустил его под залог в 2 млн грн.