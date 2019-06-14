Порошенко переборщил: Конституционный суд признал незаконным появление НКРЭКУ

Конституционный суд вынес решение по НКРЭКУ / Униан

В пятницу, 14 июня, Конституционный суд Украины принял важное решение в отношении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которую своим указом от 27 августа 2014 №694 создал тогдашний президент Петр Порошенко.

Согласно решению, опубликованному на сайте суда, не соответствуют Конституции ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

Кроме того, КСУ признал неконституционным само создание НКРЭКУ Петром Порошенко.

По информации КСУ, при создании этого органа президент Порошенко превысил свои конституционные полномочия, поскольку полномочия главы государства исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает право президента образовывать такие органы.

Также суд установил, что определенный законом статус Нацкомиссии не соответствует Конституции.

Отметим, стало известно, что с просьбой проверить законность этого органа обратились в КСУ 46 народных избранников.

Напомним, ранее сообщалось, словацкий регулятор помогает НКРЭКУ разрабатывать законодательство в сфере энергетики.