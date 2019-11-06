"Филип Моррис" снижает производство в Украине из-за скандальной поправки к законопроекту №1049

сигареты / Reuters

ЧАО "Филип Моррис Украина" вынуждена снизить объемы производства в ноябре из-за неопределенности относительно поправки № 8 к законопроекту №1049, которым предусмотрено установление распределения торговой наценки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сокращение объемов производства приведет к снижению объемов уплаты акциза вследствие уменьшения выкупа акцизных марок.

Таким образом, прогнозируется, что объем уплаты акцизного налога в ноябре 2019 г. по сравнению со среднемесячными платежами уменьшится на 32%.

За октябрь 2019 г. компанией уплачено 1,3 млрд. грн. акцизного налога.

На сегодня ЧАО "Филип Моррис Украина" является одним из крупнейших производителей сигарет и лидером табачного рынка Украины. За 2018 год Компания уплатила в бюджеты и государственные целевые фонды более 16,3 млрд. гривень налогов и сборов, в том числе 12,8 млрд. гривен акцизного налога.

Напомним, ранее Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" обратилась с официальным письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не подписывать законопроект №1049 из-за скандальной поправки №8 к данному законопроекту.

- Указанная поправка... приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем на 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акциза на 20% с января 2020 года (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом. В итоге – подорожание сигарет в среднем на 13 грн, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли – заявили в Ассоциации "Укртютюн". - Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, безотлагательно вмешаться в ситуацию и не допустить вопиющего нарушения требований законов Украины в части ограничения конкуренции на рынке табачных изделий и обеспечить исключение поправки №8 из законопроекта №1049 – говорится в обращении.

Другие табачные компании уже заявили о приостановке производства и отзыве ранее заказанных акцизных марок.

Так, British American Tobacco уже остановила производство сигарет на заводе в Прилуках, отозвала 25 миллионов предварительно заказанных акцизных марок на сумму более 505 миллионов гривень.

Компания Japan Tobacco International отозвала около 16 миллионов акцизных марок на общую сумму 350 миллионов гривень.