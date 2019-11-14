"Решили проблему": Зеленский заявил о погашении долгов по зарплате шахтерам

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Задолженность по заработной плате шахтерам на общую сумму 1 млрд гривен погашена, заявил президент Владимир Зеленский.

"Задолженность по заработной плате шахтерам погашена! Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему", - написал он в Facebook.

Глава государства подчеркнул, что 13 ноября, "шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислен 1 миллиард гривен. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников".

"Люди всегда были и будут нашим приоритетом. А обеспечение отечественного производства угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины. Спасибо всем, кто приобщился к решению этого вопроса", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее в Кабмине спрогнозировали рост зарплаты в Украине.