"Нет смысла сеять": экс-министр рассказал о проблемах открытия рынка земли

Большинство украинцев не поддерживают продажу земли, подчеркнул Виктор Суслов

Не все украинцы, в том числе и народные депутаты, готовы продать свою землю, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его мнению, заявление о референдуме относительно права иностранцев покупать украинскую землю является лишь попыткой "протолкнуть" земельный закон.

"Сначала земля может выкупаться украинскими фирмами, а потом эти фирмы могут быть проданы иностранцам. Таким окольным путем сохраняется возможность продажи украинской земли иностранцам", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

По его словам, мировой опыт продажи земли иностранцам имеет отрицательный результат.

Читайте также"Развития не будет": эксперт предупредил о рисках открытия рынка земли"Будет жаль, если Украину постигнет такая же участь", - отметил экс-министр экономики.

Он считает, что референдум следовало проводить не только по вопросу продажи земли иностранцам, но и в целом об открытии рынка земли.

"Это уловка. Соцопросы показывают, что большинство украинцев не поддерживают продажу земли, поэтому не хотят проводить референдум", - пояснил Суслов.

Он добавил, что открытие рынка земли может подорвать сельскохозяйственное производство ввиду дестабилизации отрасли.

"Производители не будут знать, что будет с рынком и в следующем году они могут и не посеять, потому что у них нет уверенности, что земля у них сохраниться. Собственники паев продадут свою землю, который будет собирать урожай, тогда нет смысла и сеять", - резюмировал эксперт.

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Напомним, 13 ноября сегодня Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.