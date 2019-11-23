Эксперты назвали инструмент России для раскола Европы

Северный поток-2 - крупномасштабная взятка крупному европейскому бизнесу, сообщили аналитики.
Эксперты Центра глобалистики Стратегия XXI полагает, что Российская Федерация пытается утвердиться в Европе и расколоть евроатлантическое единство.
РФ использует в качестве инструмента для раскола Европы газопровод Северный поток-2, говорится в статье экспертов для Zn.ua.
По мнению авторов, в этой ситуации самым грустным является то, что Германия, Австрия и Франция склоняются на сторону России.
Эксперт отметили, что российские власти рассматривают совместные проекты с самыми крупными энергетическими компаниями Европы в качестве инструмента для влияния на европолитиков.
"…Цель - снять уже введенные санкции, или же, как минимум, - предотвратить новые", - полагают аналитики.
Читайте также"Главный ужас": политолог назвал самую тяжелую черту РоссииАвторы полагают, что Северный поток-2 стал крупномасштабной взяткой крупному европейскому бизнесу, и пока РФ почти добилась своих целей - страна на полпути к тому, чтобы из участника конфликта в востоке Украины стать "посредником", а об отключении РФ от международной платежной системы SWIFT никто уже и не вспоминает.
Ранее один из самых авторитетных мировых специалистов по истории постсоветских стран - Тимоти Снайдер, говорил, что конечная цель российских властей - построить Евразию, как у Джорджа Оруэлла в книге 1984.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.