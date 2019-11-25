В Киеве банкам запретили без суда взыскивать с людей спорные долги

Гривны. Иллюстративное фото / УНИАН

Банки, прочие финучреждения, коллекторы и остальные типы кредиторов не имеют права взыскивать долги, если они не бесспорные (т.е. должники не признают задолженности и намерены их оспорить) и, если речь идет о стандартном кредитном договоре, не заверенном в нотариальном порядке.

Соответствующее решение вынес Шевченковский райсуд столицы Украины по делу №761/16682/18. По мнению судей, постановление украинского правительства №622, которое оговаривало правила наложения надписей, уже отменено, потому и финансисты не имеют никакого права пользоваться прорехами в законодательстве, сообщает портал Страна.

"Банк пытался провернуть схему с требованием о взыскании долга без суда — через нотариуса (Владимира Чуловского). Однако суд постановил, что его исполнительная надпись не подлежит исполнению. Нотариус нарушил все правила. Да и банк тоже — поскольку воспользовался его услугами и требовал взыскания по договору, где не соблюден принцип бесспорности, и где уже пропущены сроки исковой давности (три года)", — заявил адвокат Ростислав Кравец.

Напомним, ранее эксперт Алексей Дорошенко объяснил, как Украину загоняют в кредитное ярмо.