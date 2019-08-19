В Москве покичились дутым многомиллиардным долгом Киева

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Российские власти утверждают, что Украина входит в число своих крупнейших должников.

Соответствующее сообщение опубликовал российский портал РБК – со ссылкой на расчеты собственных аналитиков.

Суть ситуации в том, что РФ официально не раскрывает всю полноту данных по кредитам, выдаваемым другим странам. Но о них можно узнать, если Кремль подписывает межправительственные соглашения, которые затем в обязательном порядке ратифицируются Госдумой.

Читайте такжеСтало известно, какая часть бюджета Украины уйдет на выплату долговСоответственно, на сегодняшний день больше всего денег России должна Беларусь — 7,55 млрд долларов США. А вот Украина расположилась на отнюдь не почетном втором место по объему долгов, по мнению издания, — около 3,7 млрд долларов. Причем большую часть долгов в 3,075 млрд по еврооблигациям, выпущенным в декабре 2013-го. Официальный Киев такую задолженность перед Москвой не признает и учитывает только долг в 610 млн долларов, образовавшийся еще в начале 90-х годов.

Напомним, ранее эксперт по экономике Алексей Дорошенко объяснил, как Украину загоняют в кредитное ярмо. Позднее в украинском МИД популярно объяснил, почему у Киева отсутствуют долги перед СНГ.