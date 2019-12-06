Режим работы банков в Украине в новогодние каникулы: детали

Банк. Иллюстративное фото / УНИАН

В Нацбанке Украины определили порядок работы финансовой системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) на Новый год-2020.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-служба финансового регулятора.

Согласно решению НБУ, 26, 27 декабря 2019 года СЭП будут работать в режиме продленного банковского дня на два часа.

Суббота, 28 декабря, будет рабочей, но в этой день, в 13:00 через СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи Национальному банку Украины и органам Государственной казначейской службы Украины. Банковский день в СЭП закончится в 15:00.

В четверг, 2 января 2020 года, украинские банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы через СЭП в этот день не будут осуществляться.

Кроме того, день работы СЭП будет перенесен с понедельника, 6 января 2020 года, на субботу, 11 января.

В пятницу, 3 января 2020 года, и в среду, 8 января, СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

Напомним, ранее Главред рассказал о том, какие и сколько выходных будут ждать украинцев в декабре 2019 года.