Мораторий не продлен: экс-министр предупредил о лазейках вокруг продажи земли

Ситуация с мораторием на продажу земли не урегулирована

До принятия закона о продаже земли в Украине сложилась правовая неопределенность, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Он обратил внимание на то, что в Украине был мораторий на продажу земли, который прекратил свое действие 31 декабря 2019 года.

"Введение закона (о продаже земли, - ред.) предполагается с октября 2020 года", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Эксперт подчеркнул, что длительное время ситуация с мораторием на продажу земли будет не урегулирована.

"Создалась ситуация правовой неопределённости. Трактовки известных специалистов очень различны. Многие считают, что в этот период оформление земель возможно, поскольку запрета на продажу земли нет", - добавил Суслов.

Напомним, ранее доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников оценил возможное воздействие открытия рынка земли на рост экономики Украины.