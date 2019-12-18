"Покажем МВФ комбинацию из трех пальцев": экономист назвал главного лоббиста продажи земли

Одним из условий Международного валютного фонда для предоставления Украине нового кредита является превращение земли в товар, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"Это и есть тот двигатель, который двигает парламентом в турборежиме", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

Вместе с тем он считает, что в Раде будет проблематично собрать необходимое количество голосов для открытия рынка земли.

"Голосов (в Раде, - ред.) скорее нет. Если мы даже покажем комбинацию из трех пальцев МВФ, мы все-таки подпишем новую программу", - добавил Дорошенко.

Напомним, ранее доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников оценил возможное воздействие открытия рынка земли на рост экономики Украины.