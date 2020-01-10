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Россию обязали выплатить Украине кругленькую сумму из-за Крыма

10 января 2020, 15:56

Российская Федерация должна выплатить около 82,1 миллиона долларов украинским компаниям.

Крым
Крым / Reuters

Российская Федерация должна выплатить около 82,1 миллиона долларов украинской стороне из-за аннексии Крыма. Так, федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, обязывающего Москву выплатить 12-ти украинским компания компенсации за активы.

По данным Swiss Info, 9 января в Швейцарии обнародованы два судебных решения, согласно которым суд отклонил апелляции РФ в связи с решениями Международного арбитражного суда в Женеве в апреле 2019 года.

Российская сторона в документах утверждала, что суд Женевы не подходит для принятия решения в данном деле. Помимо этого, РФ отказывалась принимать аргументы компаний из Украины о том, что они подпадают под действие Соглашения между правительством России и украинским правительством о взаимной защите инвестиций. В документе указано, что Москва и Киев не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без выплаты справедливой компенсации.

Напомним, что в 2015 году 12 украинских компаний обратились за возмещением убытков в Постоянную палату третейского суда в Гааге.

Как ранее сообщал Главред, в НАК Нафтогаз Украины пролили свет на ситуацию с 2,9 миллиарда долларов, которые выплатил российский монополист Газпром.

Россия суд аннексия Крыма
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