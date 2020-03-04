ЕС официально сделала Украине отличный бизнес-подарок / 1zoom.ru

Еврокомиссия официально отменила запрет на импорт курятины из Украины. Также ЕС впервые применил режим зонирования к нашей стране – из-за вспышки куриного гриппа.

Как сообщил в Facebook представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, в ответ Украина планирует ввести в аграрном секторе механизм раннего предупреждения.

Этот механизм должен вовремя предупреждать о заболеваниях животных и растений. Это в свою очередь поможет более эффективно бороться с такими проблемами, а заодно снизит негативное влияние на торговые отношения Украины с Евросоюзом.

Слухи о том, что Евросоюз снял запрет на ввоз птичьего мяса из Украины, появились еще в середине февраля 2020. Но документ официально обнародовали только сейчас.

Напомним, с 1 сентября 2019 года импортерам фруктов в странах ЕС запретили покупать овощи и фрукты из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз. Если поставки разблокировать не удастся, то потери украинских производителей яблок в новом сезоне оцениваются примерно в $4-5 млн.