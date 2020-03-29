Шмыгаль пообещал чиновникам "обрезание" из-за карантина: что сократят

Денис Шмыгаль / УНИАН

Кабинет министров завершил предварительную подготовку изменений в государственный бюджет на 2020 год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в новой редакции законопроекта сохранены расходы на инфраструктуру, культуру и образование.

"Завершили предварительную работу над изменениями в госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена. Что в итоге. Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование сохранены", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

По его словам, расходы стабилизационного фонда будут направлены на дополнительные выплаты медицинским и другим сотрудникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусным заболеванием, денежную помощь пенсионерам, выплаты украинцам, которые из-за распространения этого заболевания потеряли работу, а также предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что правительство предлагает до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны.

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"Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний. Итак, начнем просмотр Госбюджета с себя", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что на внеочередном заседании Верховная Рада может проголосовать за назначение троих министров.