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Емец под вопросом: Рада назначит трех министров – СМИ

28 марта 2020, 16:09

Речь идет о смене министра здравоохранения.

Илья Емец
Илья Емец / moz.gov.ua

На внеочередном заседании Верховная Рада может проголосовать за назначение троих министров.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на источник во фракции Слуга народа, министром энергетики и защиты окружающей среды может стать Ольга Буславец, которая возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

Издание отмечает, что кресло министра культуры может занять гендиректор Центра украинской культуры и искусства Светлана Долеско.

По данным журналистов, речь идет и о смене министра здравоохранения. Илью Емца может заменить бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов.

"Степанов под вопросом, многие против", - отметил источник в монобольшинстве.

Читайте также"Деньги тратить не на трупы": Емец отличился новым заявлением по коронавирусуВ материале добавляется, что также обсуждалась возможность увольнения министра финансов Игоря Уманского, который вызвал недовольство предложенным вариантом секвестра бюджета, однако на данный момент решение не принято.

В то же время народные депутаты из фракции Голос подготовили проект постановления Верховной Рады об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения.

Авторы документа требуют уволить Емца на ближайшей внеочередной сессии парламента, сообщается на сайте партии.

Народный депутат Ольга Стефанишина заявила, что Емец доказал свою полную несостоятельность исполнять обязанности министра и полностью провалил подготовку Украины к борьбе с коронавирусом.

Голос требует от парламента принять постановление именно 30 марта на внеочередном заседании.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что внеочередное заседание Рады состоится в понедельник, 30 марта.

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