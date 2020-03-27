Раскрыл все карты: Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады

Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады / кадр из видео

Глава государства Владимир Зеленский наконец-то внес ясность и назвал дату внеочередного заседания Рады, ведь по этому вопросу у СМИ было много предположений - назывались разные даты - начиная с 26 и до 29 марта.

По словам президента, заседание состоится в понедельник, 30 марта, пишет его пресс-служба.

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"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание состоялось именно в понедельник", - заявил Зеленский после заседания фракции Слуги народа.

Также глава государство объяснил, почему внеочередное заседание перенесли именно на понедельник.

"Потому что приоритетные вещи - это подготовка еще некоторых законопроектов по борьбе с распространением коронавируса. Из-за этого изменения в бюджете. Там надо очень тщательно поработать, чтобы никого не обидеть, чтобы не остановить экономику, из-за сокращения, чтобы не пострадали ни учителя, ни медики. Поэтому будет несколько законопроектов, связанных с экономикой Украины", - отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что заседание Рады должно было состоятся в воскресенье, 27 марта.

Также Главред писал, что в парламенте придумали, как будут защищать народных депутатов от коронавируса. По словам нардепа от Слуги народа Лады Булах, народных избранников обеспечат средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Кроме того, "слуга народа" указала, что еще не решен вопрос об использовании защитных очков.