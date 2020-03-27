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СМИ назвали новую дату внеочередного заседания Рады

27 марта 2020, 19:12

По информации журналистов, заседание Рады может состоятся в воскресенье, 29 марта.

Зал, Рада
Внеочередное заседание Рады запланировано на 29 марта / УНИАН

Внеочередное заседание Рады, которое ранее планировали провести в субботу, 28 марта, ориентировочно перенесли на нынешнее воскресенье.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в парламенте, но не рассказал о повестке дня заседания.

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Подчеркнем, ранее внеочередное заседание планировали провести в субботу.

"Внеочередное заседание парламента планируется сейчас провести в воскресенье, 29 марта", - сказал источник.

По словам источников РБК-Украина, заседание скорее всего проведут в сессионном зале.

Ранее Главред писал, что в парламенте придумали, как будут защищать народных депутатов от коронавируса. По словам нардепа от Слуги народа Лады Булах, народных избранников обеспечат средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Кроме того, "слуга народа" указала, что еще не решен вопрос об использовании защитных очков.

Также напомним, руководство Рады и фракций по видеосвязи обсудили вероятное внеочередное заседание парламента.

внеочередное заседание Верховная Рада
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