СМИ рассказали, на какой день перенесли внеочередное заседание Рады

Заседание Верховной Рады / УНИАН

Внеочередное заседание Верховной Рады, изначально запланированное на 26 марта, было решено перенести на субботу, 28 марта.

Соответствующее сообщение опубликовал портал УНИАН со ссылкой на собственные источники в парламенте.

По их данным, в пятницу, 27 марта, состоится заседание фракции Слуга народа (президентской политсилы). Парламент отменил две пленарные недели и до 3 апреля 2020 года будет работать в комитетах.

До этого сообщалось о том, что руководство Рады и фракций в понедельник, 23 марта, по видеосвязи обсудили вероятное внеочередное заседание парламента.