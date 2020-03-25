СМИ рассказали, на какой день перенесли внеочередное заседание Рады

В медиа просочились сведения о переносе внеочередного заседания Верховной Рады.
Внеочередное заседание Верховной Рады, изначально запланированное на 26 марта, было решено перенести на субботу, 28 марта.
Соответствующее сообщение опубликовал портал УНИАН со ссылкой на собственные источники в парламенте.
По их данным, в пятницу, 27 марта, состоится заседание фракции Слуга народа (президентской политсилы). Парламент отменил две пленарные недели и до 3 апреля 2020 года будет работать в комитетах.
До этого сообщалось о том, что руководство Рады и фракций в понедельник, 23 марта, по видеосвязи обсудили вероятное внеочередное заседание парламента.