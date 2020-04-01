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1000 грн или большая дуля – кому повышают пенсии в Украине с апреля

1 апреля 2020, 15:33

Кабмин принял решение о повышении пенсий и соцвыплатах. Но есть одно большое "но".

Пенсии в Украине с 1 апреля 2020 – кому повысят, а кому дулю скрутят
Пенсии в Украине с 1 апреля 2020 – кому повысят, а кому дулю скрутят / 2000.ua

Кабмин пообещал повысить пенсии в Украине и некоторые социальные выплаты. Что и как повысят – объяснила министр социальной политики Марина Лазебная. Вот только в эту бочку меда закралась ложечка дегтя.

Для начала – что обещает правительство.

Как и когда повысят пенсии в Украине

Повышение пенсий обещают с апреля-мая. В частности:

  • пенсионерам, которые получают менее 5000 грн (речь об общем доходе человека) – одноразово выплатят 1000 грн – это коснется 10 млн пенсионеров и около 600 тыс. человек, которые получают соцпомощь;
  • пенсионерам старше 80 лет, если размер пенсии не превышает 9205 грн (и страховой стаж для женщин – 20 лет, для мужчин – 25 лет) – с апреля добавляют по 500 грн. По подсчетам правительства, компенсацию получат 1,5 млн пенсионеров;
  • индексация пенсий в Украине намечена на май – на 260 грн, или 11%, для 7 млн пенсионеров.

"Мы знаем, что не всех пенсионеров коснется такая индексация... Поэтому мы предлагаем тем пенсионерам, которые не будут охвачены такой полномасштабной индексацией, и у которых есть стаж работы 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин – для них тоже повысить минимальную пенсионную выплату до 2100 грн", – пояснила Лазебная.

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Повышение пенсий в Украине – в чем подвох

Лазебная уточнила, что деньги выплатят лишь после того, как Рада внесет изменения в бюджет и утвердить нужные финансовые документы.

Однако ранее парламент такое голосование уже провалил.

"Если это все произойдет, то уже с 14 апреля Пенсионный фонд насчитает все эти выплаты, и люди получат по 1 тысяче гривен", – пообещала министр.

Как ранее сообщал Главред, пенсионный возраст в Украине снова подскочит – с 1 апреля 2020, а затем еще раз – с 1 апреля 2021 года. 

новости Украины пенсии Кабмин Марина Лазебная
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