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Без транзита газа тарифы в Украине могут вырасти в 4 раза – Макогон

23 апреля 2021, 12:20
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Чтобы избежать повышения тарифов, Украина может пойти по "нулевому" сценарию.

Газ
В тарифы на газ закладывается содержание газотранспортной системы Украины / УНИАН

В Украине разрабатывают так называемый "нулевой" сценарий, который предусматривает полное отсутствие транзита газа и оптимизацию газотранспортной системы (ГТС).

Данный сценарий рассматривается на случай запуска трубопровода Северный поток-2 и отказа Газпрома от транзита голубого топлива через украинскую ГТС. Об этом заявил глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в интервью Экономической правде.

"Мы работаем над сценарием, который образно называем "нулевой". Он подразумевает отсутствие транзита, или незначительный объем. Мы должны понимать, что наша система была рассчитана на прокачку 146 миллиардов кубометров газа в год. В прошлом году было 55, в этом будет 40 с копейками. Соответственно, у нас есть 100 миллиардов избыточных мощностей. Очевидно, что без продолжения транзита они не будут использоваться", – рассказал Макогон.

Читайте такжеТранзит газа через Украину будет зависеть от РФ и ЕС: эксперт объяснил, к чему готовитьсяПо его словам, Украине нужно оптимизировать систему, выводить из эксплуатации излишние компрессорные станции. Другого варианта нет, потому что содержание системы закладывается в тариф. И если не будет транзита, тариф придется увеличить в 4 раза.

"Из-за того что объем транзита через Украину постоянно падает, у них (России, – ред.) на своей территории появляются в нашем направлении избыточные мощности, и они их постепенно "подрезают". Они уже закрыли две компрессорные станции и начали демонтаж труб", – отметил глава компании.

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной

30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.

Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."

Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.

Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

Транзит газа через Украину - о чем ранее писал Главред:

  • 4 апреля глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что российский Газпром постепенно сокращает транзит газа через Украину. После запуска газопровода Турецкий поток транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.
  • Кроме того, с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через Турецкий поток.
  • Сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы. Если будет завершено продолжение Турецкого потока через Болгарию и Сербию, то Газпром переведет и транзит в Венгрию тоже на Турецкий поток-2. Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно.
  • Энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что российскому Газпрому выгодно минимизировать транзит газа через Украину, чтобы после 2024 года новый контракт предусматривал не условие "качай или плати", а использование газотранспортной системы (ГТС) Украины в режиме резервной.

Газпром тарифы на газ транзит газа Северный поток-2 новости Украины Сергей Макогон
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