Благодаря проверкам ГАСУ в бюджет вернули 6,4 млрд грн – Басалаева

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Фото: УНИАН

Благодаря проверкам Государственной аудиторской службы Украины в госбюджет вернули 6,44 млрд гривен в 2023 году.

Об этом сообщила глава ГАСУ Алла Басалаева.

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"Фактически ГАСУ предотвратила нарушение закона и сделала все возможное, чтобы эти средства были использованы государством по назначению. Ведь каждую сэкономленную гривну можно направить на оборону страны, вооружение наших защитников или восстановление разрушенной инфраструктуры", – отмечает Басалаева.

Аудиторы проверяли расходы в отраслях обороны, медицины, образования, распоряжения местными бюджетами, программы по восстановлению и другие. Ревизии охватили бюджетные расходы равные трети ВВП страны.

Также, по словам Басалаевой, ГАСУ проанализировала 12 тыс. государственных закупок. В результате – не позволила распорядителям потратить с нарушениями почти 20 млрд. грн.

"Наши выводы часто становятся основой для дальнейших расследований правоохранительных органов", – отмечает она.

В результате мониторингов ГАСУ была отменена 651 процедура госзакупок на общую сумму 7,38 млрд грн.

При этом на функционирование Госаудитслужбы государство тратит 1,1 млрд. грн. в год. То есть на каждую гривну расходов, предусмотренных на ГАСУ, госбюджет получает в шесть раз больше благодаря ее эффективной работе.

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