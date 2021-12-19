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Цены на свинину пойдут вверх: когда ждать нового подорожания мяса

19 декабря 2021, 17:57
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Уже в ближайшее время украинцы ощутят прибавку в цене на свиное мясо.

мясо
В Украине подорожает свинина / ua.depositphotos.com

В Украине прогнозируется рост цен на свинину. В ближайшее время стоимость популярного мяса вырастет.

Подорожание связаено с традиционным сезоном повышенного спроса на мясо, а также с общими тенденциями на рынке, рассказали в Ассоциации свиноводов Украины.

В сообщении подчеркивается, что уже к концу следующей недели украинцы ощутят прибавку в цене на свиное мясо.

Уточняется, что первая половина декабря оказалась для свиноводов не очень удачной. Закупочные цены на живца просели по сравнению с ноябрьской стоимостью.

"Первая половина декабря завершилась снижением цен на закупку свиней убойных кондиций. Так, согласно еженедельному мониторингу цен на рынке живца Ассоциации "Свиноводы Украины", на этой неделе средняя отметка потеряла 2,8%, остановившись на уровне 44,8 грн/кг", - сообщают аналитики.

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Подчеркивается, что цены на свинину вырастут уже в ближайшее время: "Свиноводы ожидают повышения цен на свинину во второй половине декабря".

Учитывая традиционную активизацию торговли в предпраздничный период, плановый диапазон цен на следующей неделе – 46-47 грн/кг.

/ asu.pigua.info

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