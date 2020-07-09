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Новое подорожание: в Украине взвинтили цены на АЗС

Операторы АЗС повысили розничные цены на 20–50 копеек за литр топлива.

9 июля 2020, 18:19
бензин, АЗС, горючее, заправка
В Украине повышают цены на АЗС / sevdon.net

В Украине зафиксирован новый рост цен на АЗС на бензин и дизельное топливо.

Как говориться в ежедневном ценовом мониторинге Консалтинговой группы А-95, операторы АЗС повысили розничные цены на 20–50 коп./л, сообщает enkorr.ua.

В частности, 9 июля на 50 коп./л цены на бензины и дизтопливо выросли в сети Shell. На станциях Chipo топливо подорожало в среднем на 30 коп./л.

В то же время на 10 коп./л стоимость бензинов повысила BVS (Надежда), оставив цены на ДТ на прежнем уровне.

Кроме того, на станциях Mango дизтопливо подорожало на 10 коп./л, а сеть Фактор на 20 коп./л повысила цены на все виды топлива.

В сообщении отмечается, что в Украине рост розничных цен начался 29 июня. За этот период розничные цены на все виды топлива выросли в среднем на 40 коп./л.

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Напомним, ранее эксперты уточнили, что в Украине цены на нефтепродукты по-прежнему зависят от двух факторов: стоимости на европейском рынке и курса национальной валюты. По их словам, падение спроса на топливо в Украине может достичь 40%.

АЗС дизель бензин рост цен
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