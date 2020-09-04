Девальвация неминуема: появился неожиданный прогноз курса доллара до конца года

Эксперты спрогнозировали курс доллара / Reuters

До конца 2020 года в Украине курс гривны к доллару ожидается в пределах от 27 до 30 гривен/доллар.

По словам главы аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрия Чурина, прогнозный коридор по курсу американской валюты на осень составит от 27,1 до 28,4 гривен/доллар, пишет РБК-Украина.

"Учитывая положительный тренд по текущему счету платежного баланса Украины, а именно рекордный профицит в 4,3 млрд долларов за второй квартал, вполне можно ожидать поддержку курса гривны со стороны экспортеров", - говорит эксперт.

В свою очередь аналитики группы ICU осенью ожидают незначительную девальвацию и уход курса в диапазон 29-30 гривен/доллар к концу года.

По словам главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергея Николайчука, такие ожидания связаны с прогнозируемыми закупками импортной продукции с началом нового бизнес сезона и восстановлением запасов в условиях нормализации логистики поставок.

"Рост доходов населения и объемов розничной торговли дает все основания ожидать всплеск потребительского импорта в ближайшее время. Также предполагаемое снижение цен на железную руду и слабый спрос на европейском рынке металлопродукции с высокой вероятностью негативно отобразятся на экспортных поступлениях", - добавил Николайчук.

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Напомним, ранее Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года.

В документе, в частности, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.