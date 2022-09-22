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Доллар пробивает потолок: в обменниках рекордно взлетел курс валют

22 сентября 2022, 00:17

Наличный доллар в обменках пробил психологическую отметку.

Доллар, гривны
В Украине взлетел курс доллара / Reuters

Курс доллара в Украине резко подскочил вверх в среду, 21 сентября. Это произошло на фоне объявления в РФ мобилизации.

Отдельные обменники установили рекордный курс. Наличный доллар у них пробил психологическую отметку в 45 грн.

Отметим, что средний курс доллара на валютном аукционе к вечеру среды, 21 сентября, откатился на 1,5 грн после дневного скачка.

Доллар пробивает потолок: в обменниках рекордно взлетел курс валют

Эксперты, опрошенные UBR.ua, полагают, что сегодняшние торги характеризовались высокой долей спекуляций – на это указывает и значительная разница между курсами продажи, который взлетел, и покупки, который рос не так стремительно. На пике стоимости спрэд между ними превышал 1 грн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что уурс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным.

Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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