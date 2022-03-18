"Экономика завершилась 28 февраля": эксперт рассказал, когда в РФ настанет дефолт

Экономист рассказал, когда в РФ настанет дефолт / dw.de

Российская экономика находится на грани - санкции против страны-агрессора ведут скорому дефолту.

Такой прогноз озвучил старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд, передает "Суспільне".

"Это – мощные санкции. Они заломят российскую экономику немедленно. Можно сказать, что она завершилась 28 февраля. И сейчас не важно, о каких западных санкциях идет речь, ведь сегодня просто неприлично торговать с Россией", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что дефолт в России наступит "очень скоро".

Читайте такжеПочему санкции против РФ - это те же боевые действия"Россия сейчас платит рублями, когда нужно платить долларами. Как в таком случае это называется? Я думаю, что дефолт наступит очень скоро", – объяснил Аслунд.

По его оценке, по результату 2022 года российская экономика потеряет около 20%.

Напомним, Европейский Союз официально принял новые санкции против России. В списке лиц, относительно которых вводятся ограничения, олигархи и представители российской элиты, связанные с режимом Владимира Путина.

В перечне лиц оказались миллиардеры Роман Абрамович и Герман Хан, а также пропагандист Артем Шейнин и руководитель Первого канала Константин Эрнст.

Читайте также: