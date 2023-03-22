Эксперт предупредил украинцев о возможном подорожании аренды жилья: как сильно и почему

В Украине уже в апреле могут подняться цены на аренду жилья. В Киеве стоимость может повыситься на 10%, говорит эксперт.

В апреле стоимость аренды жилья в Украине может подорожать - эксперт / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине уже в следующем месяце, апреле нынешнего года, могут заметно подняться цены на аренду жилья. Об этом он в комментарии порталу "Обозреватель" заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

"С Нового года рынок аренды стал стабильным, в том плане, что нет изменения роста вверх или наоборот. Аренда нашла уже свои показатели и на одном уровне и держится. Так она двигается и сегодня. Больше спроса стало на аренду, если брать по Киеву, по сравнению с зимним периодом. Традиционно в это время аренда более активно начинает работать, следовательно, не исключается, что цены могут несколько подняться, начиная с апреля", – сказал Пита.

По его словам, в столице стоимость аренды жилья может повыситься на 10%. А также цены могут вырасти в других больших городах страны ‒ особенно в тех, куда активно возвращаются беженцы (к примеру, Харьков и Запорожье).

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Как говорит Пита, в западных регионах страны ситуация с арендой жилья тоже изменилась. Спрос на съем жилья постепенно падает в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской области. Цены в последние месяцы снизились на 20% (хотя еще по-прежнему заметно выше, чем была до полномасштабного военного вторжения в Украину).

В центральных областях, утверждает пита, спрос вырос уже на 20%. Пока ситуация стабильная, а цены снижаются.

"В Одессе цены несколько выросли – на 10-15%, но на элитную недвижимость спрос несколько восстанавливается, поэтому цены упали существенно – на 30-40%. Интересно, что цены на аренду выросли в Харькове и Запорожье ‒ в Харькове аж на 20%, а в Запорожье – на 10-15%", – подытожил эксперт.

Подорожание жизни - выросли цены на продукты

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Утверждается, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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