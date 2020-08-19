Евросоюз предоставит помощь Беларуси - на что пойдут деньги

Евросоюз предоставит помощь Беларуси / Reuters

Евросоюз выделит 53 миллиона евро на помощь для народа Беларуси. Часть денег пойдут на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, а также жертв репрессий.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после экстренного саммита лидеров ЕС по Беларуси.

"Мы уже предоставили много поддержки Белоруссии через (программу) Восточное партнёрство, но сейчас важно как никогда быть (рядом) с белорусским народом и перепрограммировать средства в сторону от белорусских властей в направлении гражданского общества и уязвимых групп (населения). Еврокомиссия мобилизирует теперь дополнительные 53 миллиона евро для поддержки белорусского народа в эти непростые времена", - сообщила глава ЕК.

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В Twitter она уточнила, что 2 млн евро из этой суммы выделят "для поддержки жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия", 1 миллион евро - на поддержку гражданского общества и независимых СМИ.

Оставшиеся 50 миллионов евро - это экстренная поддержка на фоне коронавируса для сектора здравоохранения.

Как ранее сообщалось, Европейский союз должен уже в скором времени ударить санкциями по чиновникам режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Ранее в Евросоюзе заявили, что Брюссель не признает результатов президентских выборов в Беларуси и готовит пакет санкций против всех лиц, которые причастны к фальсификациям избирательного процесса и насилию против людей.