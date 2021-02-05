Филе семги и голубцы: чем кормят нардепов и какие цены на блюда

Народным избранникам предлагают горячие блюда, салаты и изысканные десерты. Цены в столовке повысились по сравнению с прошлым годом.
В столовой парламента существенно повысились цены на блюда в меню, но самая дорогая позиция на данный момент стоит чуть более 200 гривен за 100 грамм. Фото меню опубликовал журналист Александр Гончаров в Facebook
Народным избранникам предлагают салаты, горячие мясные и овощные блюда и десерты.
Самыми дорогими блюдами остаются:
- запеченное с грушей филе семги – 216 гривен за 100 г,
- вареное с маслинами и лимоном филе семги – 186 гривен / 100 г,
- филе семги порциями – 174 гривен /100 грамм.
Самые дорогие салаты:
- салат Царский с семгой – 90 гривен
- Салат микс с курицей – 71 гривна.
В перечне мясных блюд популярными остаются:
- голубцы (94 гривны),
- тушеное филе судака с овощами (95 гривен),
- блинчики с мясом (68 гривен).
На гарнир:
- картофель по-венски (44 гривны),
- жареная стручковая фасоль (42 гривны),
- жареные овощи Мексиканский микс (36 гривен).
Вполне демократичной остается цена на традиционный украинский борщ с пампушками - всего 36 гривен.
Самым дорогим десертом является панна-котта с персиками в стаканчике - 68 гривен.
В комментариях пользователи отметили, что цены в депутатской столовой выросли по сравнению с прежним правительством.
Цены на продукты в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин в ближайшее время может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь в сторону их повышения.
- Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.
- Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине. Больше всего подскочили в цене яблоки - они подорожали в два раза с начала года.
Автор: Екатерина Трохимчук