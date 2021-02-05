Филе семги и голубцы: чем кормят нардепов и какие цены на блюда

Названы цены на блюда в столовке Рады

В столовой парламента существенно повысились цены на блюда в меню, но самая дорогая позиция на данный момент стоит чуть более 200 гривен за 100 грамм. Фото меню опубликовал журналист Александр Гончаров в Facebook

Народным избранникам предлагают салаты, горячие мясные и овощные блюда и десерты.

Самыми дорогими блюдами остаются:

запеченное с грушей филе семги – 216 гривен за 100 г,

вареное с маслинами и лимоном филе семги – 186 гривен / 100 г,

филе семги порциями – 174 гривен /100 грамм.

Самые дорогие салаты:

салат Царский с семгой – 90 гривен

Салат микс с курицей – 71 гривна.

В перечне мясных блюд популярными остаются:

голубцы (94 гривны),

тушеное филе судака с овощами (95 гривен),

блинчики с мясом (68 гривен).

На гарнир:

картофель по-венски (44 гривны),

жареная стручковая фасоль (42 гривны),

жареные овощи Мексиканский микс (36 гривен).

Вполне демократичной остается цена на традиционный украинский борщ с пампушками - всего 36 гривен.

Самым дорогим десертом является панна-котта с персиками в стаканчике - 68 гривен.

В комментариях пользователи отметили, что цены в депутатской столовой выросли по сравнению с прежним правительством.

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