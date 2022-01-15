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Госрегулирование цен на продукты добьет производителя: эксперт назвал причину

15 января 2022, 01:18
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Государство должно устранить причину роста цен, уверен Андрей Новак.

коронавирус,Украина,магазин
/ УНИАН

Государственное регулирование конечных потребительских цен - это действие, противоречащее принципам рыночной экономики, заявил председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак.

Как пишет он в материале на Главреде, в условиях рыночной экономики государство не может устанавливать цены на потребительские товары - оно может только влиять на формирование цен или собственным предложением соответствующих товаров.

"Устанавливать конечную цену - значит загонять производителя в убыточность. В результате эффект будет такой, что потребительские цены могут на небольшой процент снизиться, но доведение предприятий до банкротства заставит их, с одной стороны, увольнять работников, а с другой стороны, от них будут меньшие налоговые поступления в бюджет", - подчеркнул эксперт.

Он уверен в том, что государство должно устранить причину роста цен, которая заключается в очень резком росте цен на электроносители - на газ, электроэнергию и топливо.

Экономист пояснил, что государство должно изменить принципы формирования цены, отменив принцип импортного паритета и перейти на "принцип коктейля", то есть та часть энергоресурса, которая производится в Украине должно продаваться по украинской цене в соотношении с реальным импортом ресурса из Европы.

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"Таким образом цена будет, по меньшей мере, на 30-50% ниже, чем сейчас", - уверен он.

"При таком подходе цены на продукты, как минимум, не должны расти дальше, а как максимум можно добиться снижения цен на 20-30% от сегодняшнего уровня. Но для этого нужна соответствующая энергетическая политика, которой в стране нет", - добавил Новак.

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Андрей Новак продукты питания цены на продукты
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