"Карточки на еду": украинцам назвали сроки введения продуктовых чеков

Стало известно, когда в Украине могут ввести чеки на продукты / УНИАН

Идея о введении продуктовых чеков является попыткой поддержки населения в условиях роста цен на продовольствие, заявил бывший и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

"Государственные регулировки цен просто не работают – бизнес либо просто их не выполняет, либо носит взятки, цены растут еще больше. Так что никакого смысла в этих регулировках нет. Можно снизить НДС на определенные виды пищи, которую покупают бедные люди, а можно пойти по пути, который предлагается", – рассказал он Главкому.

Он объяснил, в чем отличие чеков от существовавших в СССР карточек на продовольствие.

"Это – американская система, когда правительство выделяет людям средства непосредственно под покупку еды. В Дие есть Е-Поддержка – аналогично можно выделять деньги на продовольствие. Можно это делать через Дию, а можно на полиграфкомбинате Украина напечатать защищенные продовольственные чеки, которые люди могут тратить на продовольствие. Потому что смартфоны не у всех бедных людей", – объяснил он.

Кухта рассказал, по каким критериям правительство будет вычислять этих бедных людей.

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"У нас уже существует система субсидий, на основе которой их можно перечислить. Возможно, не всем, а с учетом имеющегося ресурса. Но в принципе такое понимание у государства есть. Я считаю такой подход верным", – отметил политик.

Он считает, что если использованием продуктовых карточек заняться уже сейчас, то к весне – может быть реализован этот механизм.

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