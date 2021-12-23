Киевстар повышает тариф и меняет условия для абонентов: когда поднимут цены

Киевстар изменит условия и повышает тарифы / pronews.gr

Оператор мобильной связи компания Киевстар анонсировала увеличение услуг, а также повышение стоимости для абонентов.

Изменения предусмотрены для линейки тарифов Smart, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Киевстара.

Когди на сколько повышается тариф

Повышение стоимости запланировано с 1 января 2022 года.

Отмечается, что стоимость тарифа Smart будет увеличена на 50 гривен.

За эти деньги абоненты Киевстар получат дополнительные 80 минут для звонков на другие сети, которые также можно использовать и для звонков за границу на популярные направления (Италия, Польша, Чехия, Германия, Россия), и увеличенный объем МБ для доступа в интернет.

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При этом новые абоненты не могут подключиться к линейке Smart (Smart +, Smart Max, Smart Business, Smart Business ++). Для всех старых абонентов Киевстар с Нового года данные тарифы останутся действительными, только изменится их стоимость и наполнение.

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Изменения условий для бизнеса

Кроме того, с 1 января 2022 года Киевстар изменит также условия пользования некоторыми сервисами для бизнеса.

Для всех пользователей в среднем на 10% увеличится стоимость минуты переадресованного звонка с номера 0-800, которая не менялась уже более 7 лет. Изменения коснутся и стоимости услуги рассылки SMS Коммерческого контакт-центра - до 0,55 грн за 1 SMS.

В компании добавили, что абоненты Киевстар, которых коснутся изменения, будут проинформированы о них в SMS-сообщениях или электронным письмом не позднее, чем за 7 дней до их введения.

Напомним, ранее сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу сим-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, могут обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

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