В НБУ рассказали, когда рассчитывают получить второй транш от МВФ

На данный момент НБУ вместе с правительством сфокусировались на выполнении положений Меморандума.
В Национальном банке ожидают, что Украина получит в этом году второй транш МВФ по программе stand-by.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава НБУ Кирилл Шевченко.
По его словам, НБУ вместе с правительством сфокусировались на выполнении положений Меморандума.
"В настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с нашими другими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", - сказал глава центробанка.
Что же касается сроков пересмотра программы, Шевченко отметил, что на данный момент продолжается отпускной сезон, точные даты будут понятны ближе к концу августа.
Но, по его словам, он уже начал встречи с наблюдательными советами государственных банков по поводу выполнения программы по снижению проблемных кредитов в госбанках, как это и предусмотрено Меморандумом с МВФ.
"Этот структурный маяк выполнен, и мы двигаемся дальше", - пояснил глава НБУ.
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Как сообщал Главред, ранее МВФ назвал новые условия кредитования Украины.
Также сообщалось, что до конца 2020 года Украина планирует получить еще один транш от Международного валютного фонда.