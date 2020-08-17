В НБУ рассказали, когда рассчитывают получить второй транш от МВФ

Точная дата пересмотра программы будет известна в конце августа / Reuters

В Национальном банке ожидают, что Украина получит в этом году второй транш МВФ по программе stand-by.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, НБУ вместе с правительством сфокусировались на выполнении положений Меморандума.

"В настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с нашими другими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", - сказал глава центробанка.

Что же касается сроков пересмотра программы, Шевченко отметил, что на данный момент продолжается отпускной сезон, точные даты будут понятны ближе к концу августа.

Но, по его словам, он уже начал встречи с наблюдательными советами государственных банков по поводу выполнения программы по снижению проблемных кредитов в госбанках, как это и предусмотрено Меморандумом с МВФ.

"Этот структурный маяк выполнен, и мы двигаемся дальше", - пояснил глава НБУ.

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Как сообщал Главред, ранее МВФ назвал новые условия кредитования Украины.

Также сообщалось, что до конца 2020 года Украина планирует получить еще один транш от Международного валютного фонда.