Компания, которая будет поставлять топливо из РФ в Украину, объявила бойкот Кабмину

Ранее от продажи определенных марок бензина и дизельного топлива отказались автозаправочные станции ОККО и WOG.
Официальное представительство компании SOCAR, ранее получившей право поставлять нефтепродукты Роснефти на территорию Украины, приняло решение приостановить продажу топлива марок NANO 95 и Diesel Nano Extro из-за постановления Кабмина, связанного с регулированием цен на бензин и дизельное топливо на период карантина в Украине. К бойкоту присоединилась и сеть АЗС KLO, которая временно не будет продавать марки VENTUS 95 и VENTUS Diesel, а также приостановит действие скидок.
На странице компании в Facebook указано, что в связи с вступлением в силу постановления правительства №474, которым ограничивается предельная норма надбавки на среднюю розничную цену на бензин и ДТ, 15 мая было принято решение об изменении стоимости бензина и дизельного топлива. При этом в SOCAR решили ограничить продажу премиального топлива NANO 95, Diesel Nano Extro до того периода, пока не будет получено объяснение регулятора. Также у клиентов АЗС в это время не будет дополнительных скидок.
Читайте такжеДизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине"Компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива - NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисления дополнительных скидок для наших клиентов к получению дополнительных разъяснений регулятора", - указано в сообщении.
Кроме того, бойкотировать решение Кабмина решили и в автозаправочной сети KLO. На время действия постановления заправки не будут продавать бензин и дизель марок VENTUS 95 и VENTUS Diesel. Клиенты лишатся стандартных и дополнительных скидок.
"Из-за введения государственного регулирования цен на топливо мы временно приостанавливаем продажу VENTUS 95 и VENTUS Diesel. Также мы вынуждены уменьшить скидки по акции Всем семь. Теперь максимальная скидка составит - 5 грн/л. Дополнительная скидка при оплате KLO PAY не применяется. Любые скидки по купонам, штрих-кодах или QR не принимаются", - подчеркнули в компании.
Ситуация на рынке топлива в Украине
- Кабинет министров 14 мая в рамках своего постановления зафиксировал розничные цены на бензин и дизельное топливо на период карантина. Согласно данному решению, торговая надбавка за литр дизеля не должна превышать 7 грн, бензина – 5 гривен. Следовательно, средняя цены за литр бензина в мае должна составлять 30,22 грн, а на литр дизельного топлива – 27,89 грн. Цены указаны с учетом предельной наценки.
- В связи с этим в ОККО заявили, что бензин PULLS 95 и дизель PULLS Diesel временно не будут продаваться в сети автозаправочных станций, так как реализация данных марок топлива является убыточной для АЗС.
- Сеть автозаправочных станций WOG решила временно не продавать премиальное топливо 95 Mustang и ДП+ Mustang.
- Решение правительства подвергли критике в Европейской бизнес ассоциации. Представители организации призывают отменить постановление из-за угроз усиления процессов ухода бизнеса в тень и искажения ситуации с конкуренцией на рынке топлива.