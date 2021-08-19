"Метинвест" вошел в рейтинг самых крупных налогоплательщиков в Украине среди частных компаний

Группа компаний "Метинвест" стала одним из самых налогоплательщиков в Украине среди частных компаний.

Об этом пишет "Обозреватель".

По результатам 2020 года "Метинвест", на предприятиях которой работают 80 тысяч сотрудников, уплатила в государственный бюджет страны 22,1 млрд грн налогов.

Между тем, по данным Государственной фискальной службы Украины, группа компаний "Метинвест" является третьим по величине налогоплательщиком в Украине, после "Укрнафты" и "Укргаздобычи", которые в 2020 году перечислили в бюджет страны 45,8 млрд грн и 28,4 млрд грн налогов соответственно.