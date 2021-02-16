УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Нафтогаз навязывает правительству единую базу потребителей газа, чтобы переманить самых "сладких" клиентов – эксперт

16 февраля 2021, 19:10

По словам эксперта, создание такой базы данных без согласия потребителей в Украине запрещено.

Нафтогаз вывеска
Нафтогаз вывеска / УНИАН

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" навязывает правительству идею создания единой базы потребителей газа для того, чтобы переманить самых "сладких" клиентов с большими объемами потребления и хорошей платежной дисциплиной.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

"Нафтогаз" продолжает активно впаривать чиновникам и обществу необходимость единой базы данных по всем потребителям газа в стране. Якобы это поможет защитить уязвимых потребителей от сезонных скачков цены газа. Правда, глава НАКа Андрей Коболев очень путанно объясняет, как именно это поможет их защитить", - отметил эксперт.

По его словам, только Министерство социальной политики определяет, является ли потребитель уязвимым и нужно ли ему помогать в оплате жилищно-коммунальных услуг через механизм субсидий. Ни "Нафтогаз", ни его дочерние компании не имеют права создавать на своей основе любые базы данных всех потребителей природного газа и других энергоресурсов.

"Создание такой базы данных, еще и без согласия потребителей, запрещено даже в Украине. Согласно статье 14 Закона Украины "О защите персональных данных", - подчеркнул Землянский.

Эксперт считает, что в "Нафтогазе" понимают, что никогда не смогут обслужить даже половину потребителей газа, поскольку у них нет соответствующих ресурсов (сотрудников, розничной сети). А возможность менять поставщика газа через "Укрпочту" и "Ощадбанк" – "очень классно звучит в пресс-релизе, но на деле это пшик".

"Поэтому "Нафтогазу" нужны не все потребители, а лишь самые сладкие. Те, у кого стабильно высокие объемы потребления и хорошая платежная дисциплина. Пока компания принимала к себе всех подряд. Но очевидно, что это не соответствует стратегии НАКа по захвату розницы", - написал Землянский.

По словам эксперта, если НАК получит 30% самых "аккуратных потребителей", то это даст столько же прибыли, сколько попытки выбить оплату со всех 100% клиентов.

"Вот и пытается "Нафтогаз" спылесосить самых сладких клиентов под эгидой создания единой национальной очень нужной стране базы данных. А чиновники слушают и аплодируют", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в Украине необходимо создать информационную базу уязвимых потребителей газа, что в будущем позволит государству более эффективно поддерживать население в условиях резкого роста цен на энергоресурсы.

Коболев считает, что открытая база потребителей энергоресурсов усилит конкуренцию на рынке газа и, как следствие, уменьшит платежки граждан.

Нафтогаз Валентин Землянский
Сейчас вы просматриваете новость «Нафтогаз навязывает правительству единую базу потребителей газа, чтобы переманить самых «сладких» клиентов – эксперт». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Тарифы Водафон, Киевстар и Лайф – в чем выгода и где подвохТарифы Водафон, Киевстар и Лайф – в чем выгода и где подвох Советник Ермака дал скандальную оценку результатам переговоров с МВФСоветник Ермака дал скандальную оценку результатам переговоров с МВФ Украина и МВФ не договорились о предоставлении Киеву нового траншаУкраина и МВФ не договорились о предоставлении Киеву нового транша Ткаченко рассказал, как Россия финансировала "медведчуковские" каналыТкаченко рассказал, как Россия финансировала "медведчуковские" каналы В Офисе Зеленского объяснили провал переговоров с МВФВ Офисе Зеленского объяснили провал переговоров с МВФ
Следующий материал

Последние новости

19:52
У Кравчука нашли грубую ошибку в Минских соглашениях
19:50
Нафтогаз увеличил свою долю на рынке газа за счет "рейдерства под прикрытием государства" – эксперт
19:49
Гороскоп на 17 февраля для всех: скачок привлекательности и случайная прибыль Видео
19:40
Риана попозировала с голой грудью на фото Видео
19:27
Четыре привычки лжеца, которые раскрывают его истинную личность Видео
Реклама
19:22
Рада приравняла цифровые водительские права к бумажным Видео
19:16
Названы сроки повышения цен на проезд в маршрутках Киева Видео
19:10
Нафтогаз навязывает правительству единую базу потребителей газа, чтобы переманить самых "сладких" клиентов – эксперт
19:06
"Люблю смотреть, как тебя дерут": нардеп в Раде попался на секс-переписке
18:57
Эксперты рассказали, могут ли из-за подозрения Шарию закрыть его партию Видео
18:55
В СБУ рассказали, как Шарий помогал России "воевать" против Украины Видео
18:26
Школьницы из Боярки выполнили квест из TikTok и наглотались опасных таблеток
18:22
Электронная очередь в детский сад: как это работает и что надо знать Видео
18:20
Политолог рассказал, как спецслужбы подставляют Зеленского из-за подозрения Шарию Видео
17:36
Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария – экс-нардеп Видео
17:18
В Кабмине рассказали, чего ждать от "нового" карантина Видео
16:38
Как варить кисель — самый простой и вкусный рецепт Видео
16:38
Инсульт: назван симптом, который символизирует о приближении опасного состояния Видео
16:18
Под Киевом в лицее две семиклассницы приняли неизвестные вещества, одна из них умерла Видео
15:58
У Байдена начали переговоры с Меркель по поводу Северного потока-2
Реклама
15:39
В Украине расширили полномочия и.о. министров: Рада приняла решение Видео
15:38
Шария официально обвинили в расовой дискриминации и госизмене Видео
15:38
Цены на газ для населения сдержат до конца 2021-го: в Кабмине назвали способ Видео
15:05
В Офисе президента по ошибке "отправили" Зеленского в будущее Видео
14:54
Курс биткоина опять взлетел до космических высот Видео
14:48
Рушится брак: три признака и что с ними делать Видео
14:20
Рада не позволила патрульным "сидеть в кустах" и выборочно останавливать водителей Видео
14:01
Рада проголосовала за большое повышение штрафов за нарушение ПДД Видео
13:42
В Кривом Роге "минировали" квартиру родителей Зеленского: кто это сделал и почему Видео
13:40
Украину заморозит до -25 градусов и вернется снег Видео
13:32
На Одесчине СБУ схватила командира группы диверсантов "ЛНР" Видео
13:12
Не усваивается витамин D: названы признаки Видео
13:00
Что говорит цвет одежды о вашей личности Видео
12:43
Витренко назвал причину предложения уволить Коболева из Нафтогаза Видео
12:25
В Украине начали штрафовать за объезд пробок по автобусной полосе Видео
11:49
"ПТУшное женское общежитие": Арестович публично оскорбил женщин-политиков и военных ВСУ Видео
11:37
Украина больше всех покупает в России лекарств и медоборудования Видео
11:15
Кружится голова во время подъема: названа причина Видео
11:14
В Минздраве назвали новые сроки старта вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
11:08
Статистика по COVID-19 в Украине за сутки: количество смертей выросло вдвое Видео
Реклама
11:06
Михаил Боярский попал в больницу и проклинал жену
10:54
На Житомирщине поезд отрезал женщине ногу на глазах у ее 4-летнего сына Видео
10:51
Чего ждать Украине, если кредита от МВФ она так и не получит мнение
10:49
Степанов увидел "руку Кремля" в том, что поставщики вакцин не доверяют Украине Видео
10:26
Застрявшие на Занзибаре украинцы прилетели в Киев Видео
09:54
Воевавший за "ДНР" писатель назвал предназначение "дворца Путина" в Геленджике Видео
09:48
Врач указал на шесть добавок, которые сделают сперму более сильной и здоровой Видео
09:36
Звезда "Обыкновенного чуда" и "Летучей мыши" болен коронавирусом
09:26
Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль Видео
09:06
ЮАР пожелала вернуть вакцину AstraZeneca, которую купила и Украина Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять