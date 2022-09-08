Наличный и черный рынки пробивает потолок: курс доллара резко взлетел

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Курс доллара в Украине повысился. В банках курс американской валюты пересек психологическую отметку в 40 гривен за доллар.

При этом в обменниках и на черном рынке курс доллара пошел в гору. Об этом сообщает специализированное издание Минфин.

Наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,10 гривны за доллар при покупке. Продают американскую валюту в банках за 40,90 гривны за доллар.

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В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,75 гривны, а продают – за 41,23 гривны, сообщает finance.ua.

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,92 гривны, а продажа – 41,12 гривны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что некоторые банки подняли курс до 42 гривен за доллар.

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