В Украине анонсировали подготовку роста счетов за газ для населения

Счета за газ для населения могут увеличиться / brd24.com

В Украине рассматривается вопрос относительно повышения норм потребления газа для потребителей без счетчиков.

По словам советника и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Александра Трохимца, соответствующее решение пока не принято.

"Увидел в СМИ "новость", что Минэкоэнерго поднимает нормы потребления газа для людей, у которых нет счетчиков. На правах инсайда скажу, что вопрос норм потребления действительно обсуждается в стенах министерства. Но решения о поднятии на сегодня нет", - написал он в Facebook.

Трохимец добавил, что предложения будут обсуждаться с экспертным советом, а потом будут предоставлены и.о. министра Ольге Буславец.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине предлагается установить верхнее ограничение зеленого тарифа на уровне 22 евроцента за киловатт-час.

Кроме того, предлагается отменить льготную цену для населения за первые 100 кВт с 1 октября этого года.