Обворовали на 3,5 млрд грн: тайный покупатель обнаружил, как нас дурят сети бытовой техники

Магазины "в довесок" к товарам заставляют украинцев платить за совершенно ненужные им инструкции или ПО, которое лежит в свободном доступе в интернете. / GettyImages

Журналисты провели расследование и выяснили, каким образом известные сети бытовой техники и электроники навязывают покупателям в качестве нагрузки к основной покупке приобретение электронного контента под видом программного обеспечения.

Наверняка каждый из нас сталкивался с ситуацией: выбираем в торговом зале бытовую технику и вдруг – оказывается, что платим-то мы на 5-20% больше, чем она стоит. На ценнике и в чеке – цена не пылесоса или смартфона, их фактическая цена ниже, пишут авторы материала.

А платим мы так потому, что обязаны приобрести еще некую "инструкцию по начальному запуску и изучению техники" или, скажем, электронную книгу рецептов здоровой пищи. Причем, эти приобретения в чеке идут вторым товаром, часто – мелким малозаметным шрифтом. И – в отличие от основного товара – не облагаются НДС.

А, допустим, реши покупатель в положенный законом двухнедельный срок вернуть товар – о деньгах, уплаченных за "инструкцию" или книгу рецептов, придется, разумеется, просто забыть.

На поверку оказалось, что торговые сети обводят вокруг пальца не только потребителей, но и государство.

По данным телеграм-канала "Дон Кихот", ритейлеры, используя эту схему, уходят от налогообложения.

Товары, которые они реализуют в "довесок" к основной покупке (те самые электронные "инструкции", рецепты и пр.), маркируются как "программное обеспечение" к ней. А стало быть, согласно существующему законодательству, они не должны облагаться налогом.

Но если присмотреться внимательно, окажется, что к программному обеспечению как таковому они не имеют никакого отношения. А речь идет о самом обычном контенте, который каждый из нас может скачать бесплатно.

В то же время – согласно налоговой консультации, утвержденной недавним приказом Минфина №842 от 31.12.2020, - операция по предоставлению доступа к контенту, существующему в электронной форме, не является поставкой программной продукции и подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке.

В качестве эксперимента тайные покупатели приобрели микроволновку, грильницу, пылесос и смартфон в двух разных сетях.

Во всех случаях в чеках - помимо основного товара - значатся еще и дополнительные покупки. Так, в одному случае пришлось приобрести доступ к электронной книге рецептов (причем, даже тогда, когда покупали пылесос), в другом – доступ к электронной инструкции по пользованию. Причем, "родная" инструкция к смартфону также была в наличии – абсолютно бесплатно в бумажном виде, в упаковке с товаром. Но все равно пришлось покупать еще и электронную.

Таким образом, только за три последних года украинцы, приобретая микроволновку или телевизор, а в довесок – ненужный электронный контент – "подарили" лишь двум сетевикам свыше 3,5 млрд грн, а госбюджет при этом недосчитался более 700 млн грн неуплаченного НДС, указывается в материале. Даже трудно вообразить, какие суммы, благодаря этой схеме, фигурируют в целом по рынку.