УкрРус
  1. Главная
  3. Деньги

Обворовали на 3,5 млрд грн: тайный покупатель обнаружил, как нас дурят сети бытовой техники

15 февраля 2021, 16:46

Украинцев заставляют оплачивать программы и инструкции, которые они самостоятельно и бесплатно могу скачать в Сети.

apple, смартфоны
Магазины "в довесок" к товарам заставляют украинцев платить за совершенно ненужные им инструкции или ПО, которое лежит в свободном доступе в интернете. / GettyImages

Журналисты провели расследование и выяснили, каким образом известные сети бытовой техники и электроники навязывают покупателям в качестве нагрузки к основной покупке приобретение электронного контента под видом программного обеспечения.

Наверняка каждый из нас сталкивался с ситуацией: выбираем в торговом зале бытовую технику и вдруг – оказывается, что платим-то мы на 5-20% больше, чем она стоит. На ценнике и в чеке – цена не пылесоса или смартфона, их фактическая цена ниже, пишут авторы материала.

А платим мы так потому, что обязаны приобрести еще некую "инструкцию по начальному запуску и изучению техники" или, скажем, электронную книгу рецептов здоровой пищи. Причем, эти приобретения в чеке идут вторым товаром, часто – мелким малозаметным шрифтом. И – в отличие от основного товара – не облагаются НДС.

А, допустим, реши покупатель в положенный законом двухнедельный срок вернуть товар – о деньгах, уплаченных за "инструкцию" или книгу рецептов, придется, разумеется, просто забыть.

На поверку оказалось, что торговые сети обводят вокруг пальца не только потребителей, но и государство.

По данным телеграм-канала "Дон Кихот", ритейлеры, используя эту схему, уходят от налогообложения.

Товары, которые они реализуют в "довесок" к основной покупке (те самые электронные "инструкции", рецепты и пр.), маркируются как "программное обеспечение" к ней. А стало быть, согласно существующему законодательству, они не должны облагаться налогом.

Но если присмотреться внимательно, окажется, что к программному обеспечению как таковому они не имеют никакого отношения. А речь идет о самом обычном контенте, который каждый из нас может скачать бесплатно.

В то же время – согласно налоговой консультации, утвержденной недавним приказом Минфина №842 от 31.12.2020, - операция по предоставлению доступа к контенту, существующему в электронной форме, не является поставкой программной продукции и подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке.

В качестве эксперимента тайные покупатели приобрели микроволновку, грильницу, пылесос и смартфон в двух разных сетях.

Во всех случаях в чеках - помимо основного товара - значатся еще и дополнительные покупки. Так, в одному случае пришлось приобрести доступ к электронной книге рецептов (причем, даже тогда, когда покупали пылесос), в другом – доступ к электронной инструкции по пользованию. Причем, "родная" инструкция к смартфону также была в наличии – абсолютно бесплатно в бумажном виде, в упаковке с товаром. Но все равно пришлось покупать еще и электронную.

Таким образом, только за три последних года украинцы, приобретая микроволновку или телевизор, а в довесок – ненужный электронный контент – "подарили" лишь двум сетевикам свыше 3,5 млрд грн, а госбюджет при этом недосчитался более 700 млн грн неуплаченного НДС, указывается в материале. Даже трудно вообразить, какие суммы, благодаря этой схеме, фигурируют в целом по рынку.

Сейчас вы просматриваете новость «Обворовали на 3,5 млрд грн: тайный покупатель обнаружил, как нас дурят сети бытовой техники». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Советник Ермака дал скандальную оценку результатам переговоров с МВФСоветник Ермака дал скандальную оценку результатам переговоров с МВФ Украина и МВФ не договорились о предоставлении Киеву нового траншаУкраина и МВФ не договорились о предоставлении Киеву нового транша Ткаченко рассказал, как Россия финансировала "медведчуковские" каналыТкаченко рассказал, как Россия финансировала "медведчуковские" каналы В Офисе Зеленского объяснили провал переговоров с МВФВ Офисе Зеленского объяснили провал переговоров с МВФ Стало известно, когда в Украине подорожает хлебСтало известно, когда в Украине подорожает хлеб
Следующий материал

Последние новости

17:32
Как варить кускус — самый вкусный и простой рецепт
17:25
Игры в Украине могут существенно подорожать из-за "налога на Google" Видео
17:20
Во Франции призвали Украину не спешить с изменением Минских соглашений Видео
17:08
Механическая или элекрическая зубная щетка: врачи рассказали, что лучше Видео
17:07
В Африке вновь вспыхнула эпидемия вируса Эбола Видео
Реклама
17:03
Удаленка из-за COVID-19 грозит школьникам одной из областей Украины Видео
17:00
Центр Киева сковали пробки: где проехать невозможно Видео
17:00
"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами
16:46
Обворовали на 3,5 млрд грн: тайный покупатель обнаружил, как нас дурят сети бытовой техники
16:28
Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль Видео
16:16
Как похорошела трилогия Mass Effect – что нужно знать перед покупкой Видео
16:15
Врач назвал диетические хитрости, чтобы прожить дольше Видео
16:13
Когда детям можно пить кофе: эксперт назвала правильный возраст
16:05
Партия Порошенко выдвигает кандидатом в нардепы фигурантку дела Шеремета Видео
15:49
Илон Маск получил повестку в суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд Видео
15:42
У Зеленского назвали сроки действия фиксированной цены на газ Видео
15:27
В Слуге народа оценили шансы Украины протянуть этот год без транша МВФ Видео
15:20
В "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиков Фото
15:17
В Кремле оценили предложение Маска Путину
15:09
Инсайдеры раскрыли главные особенности iPhone 13 Видео
Реклама
14:47
Китайские инвесторы Мотор Сичи намерены "сбить" с Украины еще больше денег Видео
14:39
Лавров заявил об унижении Евросоюза, и связал его с Украиной Видео
14:31
В России с молотка ушел скандальный памятник Аленке Видео
14:21
Создатели Clubhouse поделились планами по развитию нашумевшей соцсети
14:04
До -25 в Украине: синоптик назвал самые холодные области Видео
13:54
Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением Видео
13:52
Песков прокомментировал слова Путина о поддержке Россией Донбасса Видео
13:35
В Минсоцполитики рассказали, как подготовить украинцев к повышению тарифов Видео
13:20
В МИД ответили на обвинения в давлении на умершего посла Украины в КНР
13:16
Бейонсе засветила пышные ягодицы в изысканной позе Видео
13:10
Перезапуск Silent Hill собирает вокруг себя новые слухи Видео
12:53
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
12:37
4-й канал заступился за скандального ведущего Дроздова и выдвинул обвинение нардепу Видео
12:34
Сотни украинцев застряли на экзотическом африканском острове Видео
12:32
Xiaomi представила в Украине доступные смарт-часы Mi Watch Lite Фото
12:31
Врач назвал три органа, которые могут болеть при раке простаты Видео
12:28
Необыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-лето: фото Фото Видео
12:14
Ждать ли доллар по 30 грн: как на курс валют в Украине повлияет вакцинация
12:13
Кто может полностью не платить за коммуналку: министр рассказала о льготе Видео
11:57
Журналисты подловили авто Порошенко на хитром нарушении Видео
Реклама
11:44
Как избавиться от жирных волос: врачебные лайфхаки Видео
11:29
В Кабмине объяснили, как платить за отопление на 50% меньше Видео
11:22
"Сердечная еда": какие продукты помогают сердцу, а какие убивают Видео
11:17
Конкуренты "наступают на пятки" Зеленскому в президентском рейтинге – опрос
10:42
Украина деградирует от мощной промышленности до пастушества и собирательства мнение
10:14
Гороскоп на 15 февраля для всех: везение в лотереях, предательства и приключения Видео
10:06
Сретение Господне: поздравления в картинках, в прозе и стихах Видео
09:57
Синоптик назвала дату резкого потепления в Украине Видео
09:51
Вакцинация от COVID-19 в Украине не начнется вовремя: известны причины Видео
09:25
Шварценеггер рассказал, как его вдохновил силач родом с Донбасса
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять