После стремительного взлета биткоин рухнул / Reuters

Стоимость биткоина после стремительного роста рухнула. По состоянию на понедельник, 4 января, стоимость криптовалюты упала с 34 тысяч долларов до 30 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk. На момент публикации материала цена биткоина составила 30 222,70 доллара.

За последние 24 часа криптовалюта подешевела на 10%.

За последние две недели биткоин прибавил 9 тысяч долларов. Так, 16 декабря криптовалюта впервые подорожала до 20 тысяч долларов после сообщений о том, что в нее инвестируют фонд Ruffer и компания MassMutual.

Тогда годовой рост биткоина составлял уже 240%. На следующий день стоимость выросла до 22 тысяч долларов.

Курс биткоина продолжал расти и к 27 декабря превысил отметку 26 тысяч долларов.

Курс биткоина – о чем сообщалось ранее: