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После стремительного взлета биткоин рухнул

4 января 2021, 13:52
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На протяжении последних суток наблюдается резкое подение биткоина.

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После стремительного взлета биткоин рухнул / Reuters

Стоимость биткоина после стремительного роста рухнула. По состоянию на понедельник, 4 января, стоимость криптовалюты упала с 34 тысяч долларов до 30 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk. На момент публикации материала цена биткоина составила 30 222,70 доллара.

За последние 24 часа криптовалюта подешевела на 10%.

За последние две недели биткоин прибавил 9 тысяч долларов. Так, 16 декабря криптовалюта впервые подорожала до 20 тысяч долларов после сообщений о том, что в нее инвестируют фонд Ruffer и компания MassMutual.

Тогда годовой рост биткоина составлял уже 240%. На следующий день стоимость выросла до 22 тысяч долларов.

Курс биткоина продолжал расти и к 27 декабря превысил отметку 26 тысяч долларов.

Курс биткоина – о чем сообщалось ранее:

  • Курс биткоина 16 декабря впервые в истории поднялся выше 20 тысяч долларов за монету сразу на нескольких крупнейших криптобиржах, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase.
  • Тогда рост биткоина связывали с тем, что платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США.
  • Также положительно на курс криптовалюты могла повлиять и новость, что Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali, начнет работать с криптовалютой.
  • Также несколько инвестиционных фондов сообщили об инвестициях в биткоин. Например, Ruffer и MassMutual.

биткоин
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