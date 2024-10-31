Развязка года: что будет с курсом доллара в Украине в ноябре - Лесовой

Главное:
- На рынке будет сохраняться режим "управляемой гибкости"
- Курс доллара в течение месяца будет на уровне 41,5-41,9 грн
- В ноябре может сформироваться итоговый курс доллара
В Украине ситуация с курсом доллара в ноябре 2024 года будет достаточно спокойной из-за валютных интервенций НБУ. Об этом "РБК-Украина" рассказал банкир Тарас Лесовой.
По его словам, в течение месяца ожидается смещение "коридоров" до 41,2-41,8 грн/доллар и 45,3-47,3 грн/евро на межбанке, а на наличном рынке до 41,3-42 грн /доллар и 45,5-47,8 грн/евро.
Таким образом, в ноябре курс доллара может максимально приблизиться к отметке в 42 гривны, что соответствует цифре макропрогноза на конец 2024 года.
"Таким образом, на валютном рынке приближается развязка года, однако пока отсутствуют предпосылки для каких-то стремительных валютных изменений или каких-то непредсказуемых катаклизмов", - добавил Лесовой.
Кто такой Тарас Лесовой?
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
Курс доллара в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в украинских банках ожидалось заметное изменение курса наличного доллара, особенно в продаже до конца октября. Согласно прогнозам, стоимость американской валюты должна была колебаться в пределах 41,2-41,9 грн.
По состоянию на 29 октября, курс доллара в обменных пунктах Украины продолжал расти. В частности, средний курс продажи доллара в Украине тогда был 41,65 грн, а в обменных пунктах покупали доллар в среднем по 41,15 гривны.
Ранее директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в ноябре 2024 года регулятор продолжит прилагать дополнительные усилия для недопущения значительных курсовых колебаний.
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