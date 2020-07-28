Что будет после отключения России от SWIFT: экономист сделал катастрофический прогноз

Миру грозит глобальный финансовый кризис, если Россию отключат от SWIFT - эксперт / business.ua

На данный момент отключать Россию от международной банковской системы SWIFT не планируют. Это очень жесткая мера, которая может разрушить не только российскую экономику, но и глобальную финансовую систему. Такой шаг могут предпринять лишь в последнюю очередь.

Об этом рассказал украинский инвестбанкир Сергей Фурса, сообщает Украина 24.

По словам экономиста, данная мера является сверхжесткой – она наверняка ударит не только по России, но и по всей мировой финансовой системе. В таком случае произойдет очень серьезный кризис.

"Если Россию отключат от SWIFT, это рушит финансовую систему, потому что Россия интегрирована в глобальную экономику, ее банки интегрированы в глобальную банковскую систему. Потом на обломках можно построить что-то новое, но сначала это будет глобальный кризис. Именно поэтому сейчас никто этого делать не будет", - отметил Фурса.Читайте также"Возможное оружие". Экс-сотрудник АП России рассказал об отключении РФ от SWIFT

Также он подчеркнул, что исключение РФ из системы SWIFT может стать самым крайним шагом мирового сообщества. В условиях глобализации и сильнейшей взаимосвязи мировых экономики последствия будут печальными для всех, а рычагов давления на Москву больше не будет.

Отметим, SWIFT – стратегическая международная банковская система, через которую совершаются платежи и передается различная финансовая информация. В условиях отсутствия SWIFT Россия не сможет проводить никаких международных платежных операций.

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко не исключил, что действия России на политической арене могут привести к тому, что государство будет отключено от SWIFT.